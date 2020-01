Castrovilli in ospedale per Fiorentina-Genoa, le condizioni. Inter...

Castrovilli in ospedale per Fiorentina-Genoa, le condizioni. Inter a rischio?

Castrovilli ha chiesto il cambio in Fiorentina-Genoa di questo pomeriggio, per un malore improvviso (vedi articolo). Il centrocampista si trova al momento in ospedale e la società toscana ha emesso un comunicato sul suo stato di salute. Da monitorare le sue condizioni per la partita con l’Inter in Coppa Italia di mercoledì.

INTER A RISCHIO? – “La Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di uno stato di disorientamento occorso durante la gara contro il Genoa, a seguito di un traumatismo non rilevato durante le fasi di gioco. Castrovilli attualmente si trova ricoverato sotto osservazione presso l’ospedale Careggi e si prevede il suo rientro a casa nella giornata di domani”.

