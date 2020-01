Inter-Cagliari, Conte ne cambia tre rispetto a Lecce: subito Young dal 1′

Condividi questo articolo

Inter-Cagliari si gioca domani alle 12,30. Conte vuole tornare ai tre punti in campionato dopo due pareggi consecutivi e ha pronta la formazione con l’esordio di Young

IL PUNTO – Inter-Cagliari è il lunch match della ventunesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte troveranno a San Siro il pubblico delle grandi occasioni, pronto a spingere per tornare alla vittoria che manca dall’1-3 di Napoli. Rispetto all’undici sceso in campo a Lecce, mancheranno Antonio Candreva per squalifica e Marcelo Brozovic fermato da una distorsione alla caviglia. Al loro posto, pronto l’esordio dal primo minuto di Ashley Young e il ritorno di Borja Valero. Anche Danilo D’Ambrosio è recuperato, ma il terzino campano dovrebbe partire dalla panchina onde evitare rischi. La terza novità dall’inizio dovrebbe essere Alessandro Bastoni, con Diego Godin a riposo e Milan Skriniar sul centro destra. Confermati, per forza di cose, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Non convocato per ragioni di mercato Matias Vecino, indisponibile ancora Roberto Gagliardini. Davanti, ovviamente, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku con Alexis Sanchez pronto a entrare nel secondo tempo.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Di seguito, il 3-5-2 di Conte per Inter-Cagliari: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 15 Young, 23 Barella, 20 Borja Valero, 12 Sensi, 34 Biraghi; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.