Padovan: «Ieri una strategia di Inzaghi! Atletico Madrid fattibile»

Padovan ha parlato di Inter-Salernitana e di come Simone Inzaghi ha gestito la partita. Il suo commento poi sull’Atletico Madrid.

STRATEGIA − Le parole di Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 sul rendimento dei nerazzurri: «Anziché iniziare con le seconde linee, ha iniziato con le prime facendo entrare le riserve nel finale. Aveva pensato ad una strategia: partire forte e poi far entrare gli altri. Ha fatto un turnover in maniera salvifica verso la fine a risultato acquisito, io avrei fatto in maniera diversa. L’obiettivo principale è la seconda stella. A scudetto raggiunto puoi anche permetterti concentrarci poi sulla Champions: la strategia è questa».

RIVALE EUROPEA − Padovan sulla prossima avversaria dell’Inter in Champions League: «Atletico Madrid ? Ostacolo relativo perché l’Inter di oggi sta meglio. Senza Morata perde. È una partita fattibile nel senso che l’Inter la possa vincere. Anche se allo stesso tempo è un rivale non semplice, ti può permettere in difficoltà, ma vedo un’Inter debordante e tambureggiante».