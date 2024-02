Thuram ottimizza: in Inter-Salernitana minima spesa massima resa

Marcus Thuram apre i conti di Inter-Salernitana (4-0). Rischiando anche stavolta di siglare la prima doppietta in nerazzurro. Senza fare nessuna fatica.

ORMAI UNA COSTANTE – Il gol dell’1-0 di Inter-Salernitana permette a Marcus Thuram di salire a 10 gol in Serie A. Nella storia nerazzurra, solo un altro francese era riuscito in una tale impresa al primo anno in Italia: Youri Djorkaeff nel 1996/97. E sono pochissimi i giocatori capaci di segnare almeno 10 reti alla stagione d’esordio con l’Inter in Italia: tra questi anche Ronaldo. Paragoni di tutto rispetto per Tikus, che però non pensa affatto a questi record. E contro la Salernitana prova solo a fare una delle cose che sa fare meglio, ossia segnare. Tuttavia senza fare troppa fatica, vista la pigrizia che lo contraddistingue nel tempo libero.

NESSUNO SFORZO – Pronti, via e Thuram colpisce subito un palo in Inter-Salernitana (qui gli highlights). Bisognerà attendere il 17′ per vedere la rete gonfiarsi. Quando il numero 9 si stacca benissimo dalla marcatura a centro area e insacca di destro l’assist di Carlos Augusto. Siglando il gol numero 12 della sua stagione, il decimo in Serie A. In una prestazione, quella di Thuram, che è la quintessenza dell’efficienza, come si evince dal report ufficiale della Lega Serie A. Tikus rimane in campo un’ora esatta, toccando appena 13 palloni. E completando 4 passaggi su altrettanti tentati. Un coinvolgimento quasi inesistente nella manovra, guardando solo i freddi numeri. Che però porta il partner di Lautaro Martinez a tirare 2 volte in porta, segnando un gol e colpendo un palo. Quindi una prestazione per certi versi perfetta, in cui Thuram massimizza il risultato minimizzando lo sforzo.