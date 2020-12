Osti: “Lite Candreva-Ranieri? Hanno chiarito. Ci aspettiamo tanto da lui”

Carlo Osti

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Crotone. Si è parlato, ovviamente, della lite tra Antonio Candreva e Claudio Ranieri, costata l’esclusione all’ex Inter dalla gara contro il Verona di mercoledì scorso

CLIMA SERENO – Tutto risolto tra Claudio Ranieri e Antonio Candreva, anche se l’ex Inter non figura tra gli undici titolari di Sampdoria-Crotone. Come spiegavamo in questo pezzo, il tecnico dei blucerchiati ha trovato una sua quadratura facendo a meno del giocatore preso in prestito con obbligo di riscatto. La questione extracampo, però, sembra già rientrata. Lo conferma il direttore sportivo Carlo Osti, ai microfoni di “Sky Sport”: «Sarebbe una questione troppo lunga da spiegare. La cosa importante è che si sia tutto risolto. Noi siamo una grande famiglia, e in ogni famiglia possono esserci tensioni. Ranieri è un buon padre di famiglia e ha saggezza. Insieme abbiamo ricomposto una cosa a cui è stata data troppa evidenza. Come abbiamo risolto? Candreva e Ranieri hanno avuto un colloquio alla mia presenza e hanno chiarito. Cosa ci aspettiamo dal calciatore? Attendiamo di vedere il calciatore che abbiamo comprato. Candreva ci deve dare tanto in campo e fuori».