Osimhen infortunato: salta la Salernitana! Inter-Napoli tra tre settimane

Osimhen si è fermato per delle noie muscolari. L’attaccante nigeriano salta la sfida tra Salernitana-Napoli, in programma domani alle 18.00. Tra tre settimane, ci sarà la partita contro l’Inter

INFORTUNIO − Osimhen tiene in ansia tutto il mondo Napoli. Il centravanti nigeriano, infatti, non rientra nelle convocazioni di Luciano Spalletti in vista del derby campano tra Salernitana-Napoli. Il giocatore ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio e dunque non sarà rischiato per la trasferta granata. In attesa di ulteriori aggiornamenti, Osimhen rimane in dubbio per la sfida tra tre settimane tra Inter-Napoli, in programma il 21 novembre allo stadio San Siro di Milano.