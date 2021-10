Inter, sempre aperto il fronte Raspadori. Settimana prossima altro rinnovo

Inter impegnata su più fronti, sia quello legato al campo che quello relativo al mercato e al tema rinnovi. Raspadori rimane sempre un obiettivo dei nerazzurri. Mentre settimana prossima un altro giocatore prolungherà il suo contratto

OLTRE IL CAMPO − L’Inter lavora in vista del futuro con il tema mercato sempre in primo piano, cosi come quello relativo ai rinnovi di contratto. I nerazzurri, infatti, rimangono sempre forti sul gioiello del Sassuolo Giacomo Raspadori. Dopo il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez (vedi comunicato), il club meneghino dovrà sistemare anche gli altri due rinnovi in bilico: ovvero quello di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Come riporta Sport Mediaset, settimana prossima ci sarà il prolungamento del centrocampista sardo.