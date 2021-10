Fabbian entra e aiuta l’Inter Primavera, 1-1 col Cagliari

Cagliari-Inter Primavera finisce 1-1. Dopo il primo tempo chiuso in svantaggio (vedi articolo) Fabbian entra e pareggia in una partita combattuta.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Nessun cambio in avvio, l’Inter si fa notare al 50’ quando un errore difensivo del Cagliari innesca Martin Satriano che col destro manda sull’esterno della rete. Un minuto dopo invitato al tiro Iore Iovu, palla fuori di molto. Primi cambi per Cristian Chivu al 57’, con Giovanni Fabbian e Lorenzo Peschetola. All’ora di gioco punizione dal limite e ammonizione per Bruno Conti, batte Nikola Iliev ma il suo destro è alto di poco sopra la traversa. Satriano ci riprova da fuori al 64’, mira ancora sbilenca. Buon movimento di Giammarco Schirru sulla destra due minuti dopo, il suo cross non trova nessuno. Cesare Casadei si mette in moto al 69’ con una bella combinazione, ma sul suo sinistro rasoterra è bravo Luigi Palomba a opporsi. Un minuto dopo però arriva il pareggio: angolo da destra di Lorenzo Peschetola, di testa Satriano e devia Fabbian quasi casualmente, con la palla che sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea. Il Cagliari prova subito a tornare in vantaggio, con un colpo di testa di Palomba su corner alto. Ancora dalla bandierina i rossoblù al 90’, gira Iovu e manda a lato. Casadei ha l’ultima palla, ma devia alto una punizione da sinistra quasi nell’area piccola e finisce 1-1.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA 1-1 – IL TABELLINO

Cagliari (4-3-3): D’Aniello; Zallu (21’ Sulis), Palomba, Iovu, Astrand; Kourfalidis, Conti (75’ M. Carboni), Schirru (75’ Delpupo); Tramoni (75’ Masala), Manca (57’ Vinciguerra), Desogus.

In panchina: Fusco, Corsini, Caddeo, Vitale, Pulina, Murru, Secci.

Allenatore: Alessandro Agostini

Inter (4-3-1-2): Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, F. Carboni (68’ Matjaz); Casadei, Cecchini Muller (68’ Sangalli), Nunziatini (57’ Fabbian); Iliev; Satriano (84’ Abiuso), Jurgens (57’ Peschetola).

In panchina: Delvecchio, Goffi, A. Moretti, Grygar, Dervishi.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia (Pellino – Festa)

Gol: 31’ Tramoni, 70’ Fabbian (I)

Ammoniti: F. Carboni, Zanotti (I), Desogus, Conti (C)

Recupero: 2’ PT, 4’ ST