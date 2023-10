Orsi: «L’Inter ha il dovere di vincere! Lo dice anche la storia»

Per l’Inter c’è da proseguire la striscia vincente, che ha visto almeno un trofeo conquistato dalla stagione 2020-2021. E l’ex portiere Orsi è sicuro che si debba fare il massimo non solo in Serie A, ma anche in Champions League.

COMPETIZIONI DA ONORARE – A Radio Radio Mattino, Fernando Orsi non ha dubbi sulla Serie A: «Per me la favorita rimane l’Inter. Giuseppe Marotta io lo reputo uno dei più bravi, anche nella comunicazione. L’Inter non può non avere Champions League e campionato, e non può non giocare per vincere lo scudetto e la Champions League dopo che l’anno scorso è arrivata in finale. In generale lo dice anche la storia. Non avere la Champions League non dà giustizia a una squadra che, negli ultimi anni, è sempre stata favorita per vincere il campionato e non l’ha vinto mai. Se non vinci non sei la più forte, può capitare una volta ma non due-tre».

DOPPIO FRONTE – Il discorso di Orsi va contro chi pensa che l’Europa sia una “scocciatura” in ottica campionato: «L’obiettivo dell’Inter è lo scudetto, lo era l’anno scorso e due anni fa. Poi è arrivata in finale di Champions League ma non era l’obiettivo. E molte volte non vuol dire che uscire dalla Champions League dà vantaggi. Quando ha vinto lo scudetto il Milan, che molti dicono che l’aveva perso l’Inter, è perché ha mantenuto la costanza e approfittato degli errori degli avversari. È giusto che l’Inter abbia Champions League e campionato, avendo il dovere di cercare di vincerlo».