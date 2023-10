Pruzzo: «Inter sempre favorita! Ma ora una riflessione ulteriore»

Pruzzo non ha dubbi: l’Inter deve sempre considerarsi favorita per vincere la Serie A. L’ex attaccante però, dopo questa sosta passata dietro al Milan, si fa delle domande sul reale valore: l’analisi da Radio Radio Mattino.

DAVANTI A TUTTE – Roberto Pruzzo non ritiene veritiera l’attuale classifica: «L’Inter è il terzo anno che è favorita per vincere il campionato. Facendo un ragionamento di figurine bisognerebbe tornare indietro e guardare rosa per rosa. Che questa sia la più forte del triennio non lo posso dire, che non abbia raggiunto gli obiettivi è abbastanza chiaro. È sempre favorita per il campionato, ma arriva sempre dopo e ce n’è una meglio. Quest’anno c’è un po’ di riflessione ulteriore: nel momento in cui l’Inter ha vinto un derby in maniera clamorosa, e poteva essere la partita che dava via alla fuga come il Napoli l’anno passato, bisogna capire i limiti dove sono».