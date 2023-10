Okan fa 50 e l’Inter lo omaggia ricordando il suo gol alla… Icardi!

Okan non passa alla storia come leggenda dell’Inter ma il suo passato nerazzurro viene ricordato ancora oggi in modo positivo. L’ex centrocampista turco, oggi allenatore del Galatasaray, compie gli anni e non manca ovviamente il post dedicato, con video annesso

E SONO CINQUANTA – Breve parentesi all’Inter ma intensa. Tra il 2001 e il 2004 Okan Buruk veste la maglia nerazzurra totalizzando 42 presenze e appena 2 reti. Entrambe in Serie A, una in casa della Roma (2-2) e una in quella del Torino (0-2). Ed è proprio quella allo Stadio “Olimpico” della Capitale a essere indimenticabile. Sia perché decisiva per il pareggio nerazzurro a un giro di cronometro dal 90′ su assist del “gemello” Emre Belozoglu dalla bandierina. Sia perché arriva con un colpo di testa inaspettato per un centrocampista che non arriva nemmeno al metro e settanta! Un gol decisivo e di rapina, agli sgoccioli, in perfetto stile Mauro Icardi, attuale centravanti del Galatasaray allenato proprio da Okan. E chissà se i rumor di calciomercato intorno a Icardi diano fastidio all’ex centrocampista turco oggi allenatore oppure sia motivo di orgoglio per il lavoro fatto insieme a Istanbul… Intanto oggi Okan compie 50 anni, essendo nato a Istanbul il 19 ottobre 1973. Gli auguri dell’Inter arrivano anche attraverso i social con una clip del gol “icardiano” in Roma-Inter del 16 novembre 2002. Di seguito il post pubblicato su X (Twitter, ndr).

La Redazione di Inter-News.it si unisce agli auguri per i 50 anni di Okan Buruk!