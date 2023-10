Mancini già a rischio? L’ex CT dell’Italia non convince in Arabia

L’ex CT dell’Italia ed ex allenatore dell’Inter, Mancini, ha avuto un inizio molto negativo sulla panchina dell’Arabia Saudita. Decisiva una competizione

IN BILICO − Roberto Mancini ha avuto un inizio sulla panchina dell’Arabia Saudita altamente negativo con tre sconfitte (Costa Rica, Corea del Sud e Mali) e un pareggio (Nigeria) nelle sue prime quattro partite da CT della Nazionale medio-orientale. Come riferisce anche il Corriere della Sera, in Arabia Saudita già sta aleggiando un certo pessimismo sulla posizione. Finite le amichevoli, da novembre si inizierà a fare sul serio con l’avvio delle partite valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026 con le sfide contro Pakistan e Giordania. A gennaio al via invece la Coppa d’Asia. Impegni già decisivi per l’ex CT campione d’Europa. Mancini ha firmato lo scorso settembre un contratto quadriennale di circa 30 milioni di euro l’anno.