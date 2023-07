Orsi: «Frattesi-Barella insieme no. Onana perdita importante»

Il mercato dell’Inter non accenna a fermarsi, tra entrate e uscite i nomi in causa sono diversi. Fernando Orsi commenta in questo modo su Sky Sport.

INTESA – Orsi non vede bene la coppia e parla poi di Onana: «Frattesi e Barella non possono giocare insieme, sono due mezze ali destre e anche Mancini non li mette mai nello stesso momento. Con Calhanoglu dall’altra parte o al centro il fit non sarebbe giusto. Quest’anno l’Inter ha acquisito una personalità con Onana che con Handanovic aveva perso da anni, quindi se perde il camerunense perde un pezzo importante. Anche Skriniar va via, dovrà rifare una difesa e prendere un portiere dello stesso tipo».