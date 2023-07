Koopmeiners l’alternativa a Frattesi: l’Inter va a caccia di gol − CdS

Koopmeiners costa tanto quanto Frattesi, ma ha caratteristiche diverse. L’Inter può ammorbidire la posizione dell’Atalanta con qualche contropartita tecnica

ALTERNATIVA − Teun Koopmeiners porta fisicità, qualità e gol. Profilo che l’Inter sta sondando come nome alternativo a Davide Frattesi, per cui si è aperta ormai un’asta tutta italiana. Il centrocampista olandese dell’Atalanta però vale economicamente quanto la mezzala del Sassuolo: 35-40 milioni di euro. I rapporti tra le due squadre nerazzurre sono ottimali e l’Inter potrebbe inserire anche qualche contropartita tecnica per alleggerire le richieste dei Percassi. Tra queste Giovanni Fabbian. In ogni caso, la formula per Koopmeiners sarebbe uguale a quella per Frattesi, ossia un prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno