Lukaku vede solo l’Inter: blitz in sede e dialoghi col Chelsea − TS

L’Inter ha come priorità la chiusura dell’affare che punta a riportare Romelu Lukaku in rosa a titolo definitivo dal Chelsea. Ecco allora cosa è venuto fuori dall’incontro che si è svolto in sede nella giornata di ieri secondo Tuttosport.

BLITZ E CIFRE − A riferire del blitz in sede, avvenuto nella giornata di ieri, per l’operazione legata a Romelu Lukaku è stata l’edizione odierna di Tuttosport. L’incontro è finito in tarda serata e la spinta decisiva è arrivata dalla cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. L’attaccante belga, dal canto suo, ha riferito a Mauricio Pochettino che non continuerà col Chelsea e si sta nel frattempo allenando a Olbia, nella speranza che i nerazzurri sblocchino quanto prima la questione. L’intenzione dell’Inter è quella di proporre 5 milioni di euro per il prestito oneroso e poi di fissare a 30 milioni di euro per l’obbligo di riscatto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino