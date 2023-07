Samardzic piano B o C? No! L’Inter ci punta per altri motivi − CdS

Samardzic piace all’Inter, tant’è che con l’Udinese sta per iniziare una trattativa. Il centrocampista serbo non sarà né un piano B e né uno C

IL PIANO − Lazar Samardzic è finito nel mirino dell’Inter. A confermarlo prima la sua agenzia a Inter-News.it e poi il vicepresidente del CdA Udinese, Stefano Campoccia. Insomma l’Inter fa sul serio e ha un piano ben definito per il serbo. Samardzic, infatti, non sarà un piano B a Davide Frattesi né tantomeno quello C a Teun Koopmeiners. Si tratta di una acquisto di grande prospettiva da non far partire subito titolare, ma di farlo crescere sotto la guida di Henrikh Mkhitaryan. Samardzic ha una valutazione inferiore agli altri due, 15 milioni di euro, e può arricchire di talento la mediana nerazzurra. Ergo sarebbe un acquisto in più insieme a uno tra Frattesi o Koopmeiners. D’altronde, l’Inter ha adesso in rosa solo quattro centrocampisti facenti parte del progetto: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani ed Henrikh Mkhitaryan. Sono partiti Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno