Orrico: “Vedo male l’Inter, Sassuolo più evoluto. Conte, nessuna delusione”

Orrico ha parlato del momento dell’Inter, dopo il brutto pareggio contro il Sassuolo che complica ulteriormente la corsa allo Scudetto. Non mancano gli elogi per Antonio Conte, ma anche per Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni a “Tuttomercatoweb”

MOMENTO NEGATIVO – Corrado Orrico fa il punto della situazione sui nerazzurri: «Inter e Lazio come le vede? Male, hanno preso una bella legnata nei denti tutte e due. Ancora una volta la Juve va via. Vede, finché le altre rimarranno delle buone squadre, non riusciranno mai a intaccare il predominio dei bianconeri. Conte? Spalletti non è che fosse l’ultimo del villaggio. Ha lasciato il suo timbro ovunque andato. È un allenatore che può reggere il confronto con Conte, pur nelle diversità – dice Orrico -. Da una parte c’è una maggior cocciutaggine nell’inseguire concetti di gioco, dall’altro una fantastica capacità di risolvere al momento i problemi che nascono. Conte i problemi cerca di prevederli, Spalletti li risolve quando li deve affrontare. Stiamo parlando di due allenatori tra i migliori che abbiamo in Italia. L’Inter fa bene a insistere nel progetto Conte? Fa bene, perché se c’è uno spiraglio lui lo trova. Con qualche contraddizione, come nella partita di ieri, perché la squadra che giocava un calcio più evoluto era il Sassuolo, non l’Inter, va detto. Però, con Conte, alla fine le delusioni non ci sono mai».