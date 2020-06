Godin-Inter, bivio decisivo. Skriniar out, Conte deve decidere: 2 possibilità

Godin non ha avuto certamente l’impatto atteso con la maglia dell’Inter. Alla prima stagione in nerazzurro, il centrale ex Atletico Madrid fino ad ora non ha convinto nella difesa a tre di Antonio Conte. L’assenza di Milan Skriniar (qui i dettagli) apre un ballottaggio decisivo per il futuro in nerazzurro

GIORNI DECISIVI – La maxi squalifica a Milan Skriniar apre nuove possibilità per i calciatori meno impiegati da Antonio Conte. In particolare, si attende ci capire quale sarà il ruolo in squadra per Diego Godin. L’ex Atletico Madrid è arrivato all’Inter come uno dei migliori centrali al mondo, ma per caratteristiche non sembra adatto alla difesa a tre. Già a partire da Parma, El Flaco potrebbe tornare titolare, nonostante qualche acciacco fisico nelle ultime settimane. Occhio, però, anche all’opzione D’Ambrosio per Conte. In ogni caso, sono giorni decisivi per il futuro di Godin: riuscirà a prendersi l’Inter e a tornare in campo a massimi livelli?