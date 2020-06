Serie A, Giudice Sportivo 27ª giornata: Skriniar bestemmia, squalifica maxi

Condividi questo articolo

Il Giudice Sportivo dopo la ventisettesima giornata di Serie A è una mazzata per l’Inter. Skriniar, espulso ieri contro il Sassuolo, becca tre turni per una bestemmia dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo: salterà non solo il Parma (dove sarà assente pure Conte), ma anche il Brescia e il Bologna.

I PROVVEDIMENTI – Tre giornate di squalifica e multa di diecimila euro a Milan Skriniar. Questa la pesantissima sanzione del Giudice Sportivo per il difensore slovacco, espulso ieri per doppia ammonizione al 93′ di Inter-Sassuolo. La sanzione multipla è “per avere inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”. Anche Antonio Conte salterà Parma, questo perché era diffidato e ha preso la quinta ammonizione. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventisettesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 27ª GIORNATA SERIE A

Tre giornate: Milan Skriniar (Inter)

Due giornate: Martin Caceres (Fiorentina)

Una giornata: Federico Chiesa (Fiorentina), Giuseppe Iachini (Fiorentina, allenatore), Antonio Conte (Inter, allenatore), Danilo da Silva (Juventus), Simone Iacoponi (Parma), Jakub Jankto (Sampdoria), Rodrigo de Paul (Udinese), Marco Davide Faraoni (Verona)

DIFFIDATI 27ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Artur Ionita (Cagliari), Kalidou Koulibaly (Napoli), Vincent Laurini (Parma), Rogério (Sassuolo)