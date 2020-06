Kumbulla-Lazio, accordo di massima! Inter superata: cifre e dettagli

Kumbulla si allontana dall’Inter dopo i rumors delle ultime settimane. Il difensore centrale del Verona, infatti, è ad un passo dalla Lazio che nella giornata di oggi ha superato forse definitivamente la concorrenza (qui le notizie di giornata). Di seguito le ultime novità riportate da “Sport Mediaset”

INTER PIU’ LONTANA – Marash Kumbulla si avvicina a grandi passi alla Lazio. Il presidente Lotito e Tare hanno incontrato a Villa San Sebastiano il Presidente del Verona Maurizio Setti e il Direttore Sportivo Tony D’Amico. I due club stanno trattando sulla base di 18 milioni di euro più Lombardi e Berisha come contropartite tecniche. Superata l’offerta di massima dell’Inter che si era fermata a 25 milioni più bonus e della Juventus. Secondo le ultime novità, ci sarebbe già un accordo di massima con la Lazio che ora appare nettamente in pole position per il difensore.