Skriniar e la maxi squalifica per 3 turni: l’Inter ha deciso sul ricorso

Skriniar era tra i più nervosi dopo il pareggio interno dell’Inter contro il Sassuolo nella partita di ieri. Lo slovacco è stato espulso nel finale, mentre oggi il Giudice Sportivo ha comunicato una maxi squalifica per il centrale (qui i dettagli). Di seguito le ultime novità e la decisione dei nerazzurri sul ricorso

NIENTE RICORSO – Milan Skriniar è stato tra gli ultimi a mollare nel pareggio di ieri tra Inter e Sassuolo. Una carica agonistica che l’ha portato a esagerare nel finale di gara, dopo l’espulsione per doppia ammonizione. Il centrale si è prima rivolto in maniera offensiva verso l’arbitro, poi si è reso protagonista di una bestemmia. Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo: 3 turni di squalifica. L’Inter, secondo secondo quanto ha appreso la redazione di Inter-News.it, non ha intenzione di presentare ricorso. Il centrale salterà dunque i match contro Parma, Brescia e Bologna.