Orrico: «Dzeko-Sanchez? Differenze tecniche enormi, guadagno Inter»

Corrado Orrico

Orrico si iscrive alla lista di quelli che ritengono lo scambio fra Dzeko e Sanchez più favorevole all’Inter che alla Roma. L’ex allenatore, nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, spiega il perché.

SI PUÒ FARE – È notizia di stanotte che la Roma sta pensando se fare l’ultimo sforzo per completare lo scambio fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez (vedi articolo). Secondo Corrado Orrico è fattibile: «Tre milioni per le società sono poca roba. Le differenze tecniche sono enormi, tant’è che proprio una delle due andrà a guadagnare. Perché? Dzeko nell’Inter toglie Sanchez, che in un certo senso si pestava i piedi con Lautaro Martinez a volte, per una somiglianza se non tecnica di statura, gioco e posizione in campo. Mentre Dzeko, dall’alto del suo pensare da trequartista con fisico da centravanti, è utile nelle palle a gioco fermo. Però la Roma si mette in casa di nuovo un fantasista, come ne ha già diversi».