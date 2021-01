VIDEO – Napoli-Spezia 4-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Napoli-Spezia, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



QUATTRO GOL IN QUARANTA MINUTI – Napoli-Spezia 4-2 nei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli è l’ultima semifinalista, grazie a un primo tempo di gloria. Cinque minuti e un tiro di Piotr Zielinski deviato si impenna e finisce sulla traversa, Elseid Hysaj rimette in mezzo e di tacco Kalidou Koulibaly sblocca nell’area piccola. Al 20′ lancio dalle retrovie di Diego Demme, Hirving Lozano parte in posizione regolare e davanti a Titas Krapikas lo infila. Passano altri dieci minuti e un assist geniale di Zielinski pesca Matteo Politano solo in area, con l’ex Inter che tocca di esterno sinistro per il tris. Al 40′ già 4-0: assist di Lorenzo Insigne per Elif Elmas, sempre sul centro-destra, e uno contro uno vincente col portiere. Nella ripresa Gennaro Gattuso fa entrare Dries Mertens e Victor Osimhen per dargli minuti, ma il Napoli si adagia e lo Spezia viene fuori. Emmanuel Gyasi al 70′ fa 4-1, girando di sinistro un cross basso di Gennaro Acampora. E proprio quest’ultimo tre minuti dopo fa gol a sua volta, con un sinistro deviato. Ma è troppo tardi per pensare a una rimonta: Napoli in semifinale contro l’Atalanta. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.