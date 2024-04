Orlando: «Milan? Inter ormai scappata. Anche troppo superiore»

Lo scontro tra Milan e Inter in questa stagione non si è mai concretizzato. Solo all’inizio, per poco tempo. Massimo Orlando conferma su TMW Radio.

DISTANZA SIDERALE – 11 punti attuali, potenziali 14 sono veramente tanti. Le due squadre non sono mai state in competizione in questa stagione, Massimo Orlando lo ha confermato: «Milan? Una risposta tardiva, perché l’Inter ormai è scappata, ma è anche troppo superiore l’Inter. Per me Pioli è riuscito a gestire un gruppo nuovo e non era facile. Per me c’è da completare l’opera e se fa almeno due difensori, di cui uno esterno, e un centrocampista alla Kessié, è un Milan da scudetto».