Paganin: «Milan-Inter per Scudetto? Non se la farebbero scappare»

Antonio Paganin ha lasciato un breve commento prima di Udinese-Inter sui nerazzurri su TMW Radio, parlando anche del post-Champions League degli ultimi tempi.

CONTRACCOLPO – Paganin non nasconde una giustificazione: «I calciatori dell’Inter potrebbero pensare alla vittoria dello Scudetto nel derby? Sinceramente quando vuoi raggiungere un traguardo l’importante è arrivarci. Va detto, però, che in quel caso sarebbe perfetto. Ricordiamoci anche, quando il Milan vinse lo scudetto, i tanti sfottò fatti dai rossoneri. Se potesse esserci questa possibilità non se la farebbero scappare. Il calo di Thuram e Lautaro Martinez? Per me il contraccolpo di uscire dalla Champions League in quel modo qualcosa ti toglie. Il contraccolpo psicologico ti lascia qualcosa. Penso che questo sia umano. In tutto questo va detto che la stagione fatta da entrambi è stata incredibile».