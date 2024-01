Orlando dà lezioni: «Inter, Acerbi deve imparare molto! C’è paura»

L’Inter ha pareggiato con il Genoa mentre la Juventus ha battuto la Roma, portandosi nuovamente a -2 dai nerazzurri. Secondo Massimo Orlando, la squadra di Inzaghi inizia ad avere paura. Poi un commento sulle tanto criticate dichiarazioni di Acerbi: di seguito il suo intervento a TMW Radio

PAURA – L’Inter secondo Massimo Orlando, pur essendo riconosciuta da tutti come la più forte, inizia ad avere paura per colpa della Juventus. L’opinionista commenta anche le dichiarazioni post Genoa-Inter di Francesco Acerbi: «Non è la prima volta che sento Acerbi rilasciare interviste. È un grande giocatore ma davanti alla stampa deve ancora imparare molto. Se l’Inter inizia ad avere paura? Sì, perché vinci, giochi bene, dicono che sei la più forte ma ti volti dietro e vedi la Juventus a soli due punti. Sanno che sono forti ma anche che la Juventus non mollerà di un centimetro. Per me sono anche dichiarazioni di paura, altrimenti non te ne esci con certe parole».