Pavard scalpita, Inzaghi gestisce: Inter-Verona occasione giusta?

Pavard scalpita dopo il rientro dall’infortunio subito con l’Atalanta a inizio novembre. Il francese ha giocato qualche scampolo di partita con il Bologna in Coppa Italia e poi con Lecce e Genoa in campionato. Inzaghi ha preferito preservarlo ma con il Verona molto probabilmente toccherà a lui

CAMBIO ROTTA – Benjamin Pavard è rientrato da un infortunio abbastanza lungo e importante, accusato durante la sfida con l’Atalanta a inizio novembre. Il francese ha lavorato molto per tornare a disposizione di Simone Inzaghi il prima possibile e la convocazione è arrivata con la Lazio, dove però non ha visto il campo nemmeno per pochi minuti. Con Bologna in Coppa Italia e poi Lecce e Genoa in campionato ha riassaggiato il prato verde, ma il francese adesso scalpita. Inzaghi lo sta gestendo alla luce dell’infortunio non di poco conto subito e sia con il Lecce che con il Genoa ha dato fiducia a Yann Bisseck. Con il Verona potrebbe cambiare idea.

Inter, Bisseck una piacevole scoperta ma verso il Verona scalpita Pavard

L’Inter, dopo lo stop sul campo del Genoa, il 6 gennaio alle 12.30 affronterà il Verona a San Siro per la prima sfida del 2024. Certamente Inzaghi ci terrà a rialzare immediatamente la testa dopo che la Juventus ha accorciato in classifica e si affiderà ai migliori, stanchezza permettendo. Pavard è completamente recuperato, sicuramente non è stanco come i suoi compagni e la sfida dell’Epifania è l’occasione giusta per riprendersi la titolarità. Bisseck finora ha fatto bene ed è stata una piacevole scoperta, soprattutto perché diventa un’ottima risorsa per il prosieguo della stagione. Ma Pavard non vuole fare la comparsa e con i gialloblù punta ad esserci.