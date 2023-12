Acerbi dice l’ovvio, clamoroso! Altrove solo miracoli, non obblighi

Acerbi dopo Genoa-Inter ha spiazzato tutti con dichiarazioni talmente sincere e schiette da creare scalpore. Il difensore nerazzurro, dopo l’1-1 sul campo dell’ottima squadra di Gilardino, ha voluto rispondere per le rime a chi continua a praticare pressione sulla squadra di Inzaghi mentre da altre parti si parla di miracoli

CLAMOROSO – Francesco Acerbi ha spiazzato tutti – tifosi interisti e non, addetti ai lavori e non -, con le sue dichiarazioni post Genoa-Inter. Il difensore ex Lazio, fedelissimo di Simone Inzaghi, ha voluto semplicemente puntualizzare qualche concetto ovvio, ma non proprio per tutti evidentemente. L’Inter è prima in classifica dopo aver rivoluzionato la squadra in estate ed essersi sentita dire a più riprese di essere più debole e meno competitiva. Poi è iniziata la stagione e il gruppo di Simone Inzaghi ha dimostrato non solo di poter competere ma di essere anche migliorato in alcuni aspetti, come raccontano i numeri (che magari non diranno tutto, ma qualcosa devono pur significare).

PER I MIRACOLI CITOFONARE ALTROVE – Mentre da altre parti si parla di miracoli, con rose ultramilionarie e allenatori super pagati, in casa Inter sembra tutto normale. Anzi, si è condannati a vincere e a momenti non solo in Italia. Ok che la finale di Champions League disputata ha leggermente alzato l’asticella, ma bisogna pur avere un equilibrio.

Inter, Acerbi chiede equilibrio sottolineando l’ovvio: tanto clamore per nulla

Ed è proprio un pizzico di equilibrio in più che chiede Acerbi. Il difensore ieri sera ha sottolineato proprio come l’Inter in estate abbia perso giocatori fortissimi rimpiazzandoli con gente che non rappresentava una certezza. Perché Marcus Thuram si sapeva fosse forte, ma nessuno avrebbe scommesso sul suo rendimento. Stessa cosa per Yann Sommer, arrivato per sostituire André Onana tra mille scetticismi e anche qui lo svizzero ha stravolto i pronostici. A centrocampo è andato via un giocatore del livello di Marcelo Brozovic e finora quasi nessuno se n’è accorto. La difesa, nonostante un Milan Skriniar in meno, è nettamente migliorata nei numeri e nel rendimento.

Insomma, nonostante i tanti addii e un mercato che negli ultimi anni è stato quasi sempre improntato sui parametri zero, Inzaghi è riuscito a forgiare un gruppo che crede in se stesso e che dimostra di poter competere in Italia e in Europa. Ma l’obbligo di vincere non c’era a inizio anno e non esiste nemmeno adesso. Non esiste nemmeno per chi ha speso molti soldi, anzi in quel caso si parla di miracoli. L’Inter ha ribadito più volte qual è l’obiettivo principale della stagione, non si nasconde. Altri sì. E soprattutto non guarda in casa altrui ma bada a se stessa. Acerbi ha solo ricordato l’ovvio: tanto clamore per nulla.