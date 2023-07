Oristanio, primi minuti al Cagliari: in campo dopo l’annuncio

Oristanio è uno dei giocatori che in questa settimana l’Inter ha ceduto: l’ha mandato a fare esperienza al Cagliari. Il classe 2002 ha esordito nell’amichevole appena finita contro l’Olbia.

IN CAMPO – Ieri l’ufficialità, oggi l’esordio. Non perde tempo Gaetano Oristanio, da ieri annunciato dal Cagliari come rinforzo per la stagione del ritorno in Serie A. Il classe 2002 di proprietà dell’Inter, ceduto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ha giocato il secondo tempo dell’amichevole di stasera contro l’Olbia, nel Trofeo Sardegna. Per Oristanio quarantacinque minuti durante la partita finita 0-2, con i gol realizzati da Christos Kourfalidis al 32′ e Gaston Pereiro all’81’.