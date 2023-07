Darmian: «Nuovo ruolo? È stato facile! Obiettivi come gli anni scorsi»

Darmian è atteso dalla sua quarta stagione all’Inter, arrivato nel 2020 dal Parma. Il difensore, ormai stabilmente terzo di destra, su Inter TV presenta il nuovo anno.

SI RIPARTE – Matteo Darmian è uno dei tanti dell’Inter aggregati da lunedì: «Molto bello aver ripreso, aver ricominciato. Stiamo lavorando bene, anche se sono qua da pochi giorni. Però ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi degli anni scorsi: puntiamo sicuramente al massimo, perché quando giochi per un club così importante come l’Inter gli obiettivi devono essere quelli. Sicuramente lavoreremo per questo. Un orgoglio aver ritrovato la Nazionale? Assolutamente sì, la prima cosa è fare bene con il club e quindi con l’Inter. Cerco sempre di venire al campo giorno dopo giorno per migliorare, è stato positivo lo scorso anno tornare in Nazionale. Come valuto il nuovo ruolo? Con tanto lavoro, poi con i miei compagni è stato anche facile. Ho cercato sempre di dare il massimo, sono contento perché mi è andato bene».