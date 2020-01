Oriali: “Anastasi grande uomo e un simbolo. Onore giocarci insieme”

Oltre all’AD Beppe Marotta (vedi articolo), anche il first team technical manager dell’Inter Lele Oriali era presente oggi ai funerali di Pietro Anastasi. Intervistato da calciomercato.com, ha parlato dei suoi migliori ricordi con lui legati anche ai tempi in nerazzurro.

SIMBOLO PER TUTTI – Grande commozione nel mondo del calcio e non solo per la scomparsa di Pietro Anastasi. Tra i tanti che hanno voluto ricordarlo, anche Lele Oriali, che insieme all’attaccante aveva condiviso due stagioni con la maglia dell’Inter tra il 1976 e il 1978. Intervistato in occasione dei funerali, il first technical manager nerazzurro lo ha voluto ricordare così: «Con lui se ne va un simbolo e un grande amico. Ho avuto il piacere e l’onore di giocarci insieme e frequentarlo quando eravamo più giovani, mi dispiace tantissimo per quello che è successo. Era un simbolo per tutti quanti, di umiltà e di tanti valori. Era anche conosciuto come un grande giocatore, ma era soprattutto un grande uomo. In questo ultimo periodo purtroppo non ho potuto sentirlo molto, ho sperato fino in fondo anche se purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ricordo più bello è stata una tournée in Cina che abbiamo fatto insieme e me lo voglio ricordare così, sorridente».