Nuovo stadio, da Inter e Milan 90 milioni per rivalutare l’area di San Siro – TS

Inter e Milan hanno le idee chiare su quello che sarà il nuovo stadio e soprattutto la riqualificazione del quartiere di San Siro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con un obiettivo principale.

INVESTIMENTI – Ammonterà a novanta milioni (nell’ambito del totale da 1,3 miliardi), la spesa che Inter e Milan affronteranno per migliorare e riqualificare opere di urbanizzazione fruibili dai cittadini per tutta la settimana a San Siro: verde pubblico, campi da calcetto, padel, pallacanestro, pallavolo, tennis, uno skatepark e una biblioteca. L’obiettivo dei due club è quella di mettere a disposizione l’intera zona per tutti i cittadini non solo in occasione delle partite come succede attualmente.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi