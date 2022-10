Valeri arbitro di Fiorentina-Inter: al Franchi altri tre precedenti, manca la vittoria

Valeri sarà l’arbitro di Fiorentina-Inter, partita dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 2, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Franchi.



I PRECEDENTI – Fiorentina-Inter sarà la trentottesima partita per Paolo Valeri come arbitro dei nerazzurri. L’ultima è molto recente ed è da dimenticare, il terribile 3-1 per l’Udinese dello scorso 18 settembre. Nella circostanza qualche polemica sull’1-1, chiedendo un fallo in attacco prima dell’autogol di Milan Skriniar, ma non ha certo inciso lui sul risultato. L’esordio è del 12 marzo 2010, 3-1 al Massimino per il Catania. Lì a fare disastri fu Sulley Muntari, che appena entrato si prese due cartellini gialli in pochi minuti: sul secondo, peraltro, causò un rigore toccando col braccio in barriera. Bisogna fare attenzione a questo fatto: contro l’Inter ne ha dati ben dodici contro, anche se l’ultimo il 6 gennaio 2021 contro la Sampdoria.

A FIRENZE – Quattro volte Valeri è stato arbitro di una partita fra Fiorentina e Inter: tre al Franchi, una a Milano. L’unica al Meazza è anche la singola vittoria nerazzurra, 2-1 in rimonta il 26 settembre 2013 (col “solito” rigore contro, decise Jonathan). Dal dischetto, ma con errore, anche il 22 aprile 2012 (parata di Julio César su Adem Ljajic, 0-0) e il 22 aprile 2017 (parata di Samir Handanovic su Federico Bernardeschi). Qui però i viola vincono 5-4, in una partita delirante e uno dei punti più bassi dell’Inter degli ultimi anni. Niente rigore per Valeri il 5 gennaio 2018, quando Fiorentina-Inter finisce 1-1 con pareggio allo scadere di Giovanni Simeone.