Fiorentina-Inter, Italiano risolve il dubbio Jovic con la formazione offensiva – CdS

Per Fiorentina-Inter è entrato – un po’ a sorpresa – fra i convocati anche Jovic, che si era infortunato lunedì a Lecce (vedi articolo). Italiano deve scegliere cosa fare e il Corriere dello Sport dà una formazione molto offensiva per i viola. Qui quella di Inzaghi.

ALL’ATTACCO – Sul Corriere dello Sport si trovano delle scelte di formazione particolari per Vincenzo Italiano. Stando al quotidiano romano, l’allenatore della Fiorentina contro l’Inter schiererà un undici votato alla fase offensiva. Non c’è Luka Jovic, ma il ballottaggio fra Christian Kouamé e Arthur Cabral si risolve… mettendoli tutti e due, peraltro con Nico Gonzalez a completare il tridente assieme a Jonathan Ikoné. Dei vari possibili assenti resta fuori solo Riccardo Sottil, ce la fa Pierluigi Gollini ma il titolare in porta sarà Pietro Terracciano. Sicuro il rientro di Sofyan Amrabat, che lunedì a Lecce era fuori per squalifica. Per Jovic il fastidio articolare all’anca accusato al Via del Mare è di poco conto, ma ha fatto solo un allenamento in gruppo e per questo è probabile che parta dalla panchina. Questa la probabile formazione di Italiano per Fiorentina-Inter, secondo il Corriere dello Sport: P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; N. Gonzalez, Cabral, Kouamé.