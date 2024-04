Nicola: «Solo cinque giorni dopo l’Inter, non era facile per l’Empoli»

Nicola ha trovato una fondamentale vittoria per 3-2 al 94′ contro il Torino: l’Empoli torna a fare punti nel momento decisivo. L’allenatore, intervistato da Sky Sport, ricorda come non sia stato semplice riprendere dopo il KO di lunedì contro l’Inter.

IL SUCCESSO – Davide Nicola valuta come l’Empoli gestisca la rosa, visto che stasera hanno fatto gol due subentrati: «Credo che questa squadra abbia dei giocatori che stanno giocando con più frequenza, ma alla fine ci sono diciassette-diciotto giocatori che stanno giocando molto. Consideriamo che noi avevamo cinque giorni per recuperare dalla partita contro l’Inter, qualcuno per cultura sta facendo anche il Ramadan: non è facile. A volte non si riesce a cambiare i subentrati, ma per noi esiste solo il gruppo squadra».

CORSA SALVEZZA – L’Empoli veniva da quattro sconfitte di fila senza segnare, Inter compresa, stasera ha battuto 3-2 il Torino al 94′. Nicola elogia i giocatori: «Il merito è esclusivamente loro. Le idee il mister le può mettere con lo staff, ma sono sempre i giocatori che ci fanno brillare da questo punto di vista. Loro stanno facendo quello che serve fare, poi non è ancora finita e c’è ancora tanto da fare. Sofisticato? Io, guardandomi allo specchio, mi vedo semplice. La motivazione è credere nel percorso che fai».