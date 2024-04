VIDEO – Roma-Lazio 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Lazio, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DERBY GIALLOROSSO – Roma-Lazio 1-0 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Dopo quattro derby senza segnare la Roma si sblocca e si aggiudica la stracittadina, cosa che non succedeva dal 20 marzo 2022. Subito chance per Leandro Paredes, bel tiro dal limite alto di poco. Al 7′ la Lazio libera Ciro Immobile in area, che conferma la sua pessima stagione calciando a lato. A quattro minuti dal riposo incursione di Stephan El Shaarawy, tocco dentro e Mario Gila rischia l’autogol con una deviazione. Palla in corner, batte Paulo Dybala e il colpo di testa di Gianluca Mancini vale l’1-0 al 42′. Nella ripresa Romelu Lukaku serve El Shaarawy, discesa e conclusione sul palo. La Lazio si illude di pareggiare al 63′, ma sul tiro di Mattéo Guendouzi la posizione di Daichi Kamada è irregolare e il suo 1-1 al secondo tentativo non vale. Per Daniele De Rossi vittoria al primo derby da allenatore, fondamentale per la corsa Champions League.

ROMA-LAZIO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Roma-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.