Nicola: “Serie A, facciamoci guidare! Non bisogna essere fraintesi”

Nicola, allenatore del Genoa, è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”. Il tecnico ha parlato della possibilità che la Serie A riprenda, dopo che l’emergenza Coronavirus sarà finalmente alle spalle.

IN CERCA DI SICUREZZA – Questo il pensiero di Davide Nicola sulla ripresa della Serie A: «C’è una situazione di base fondamentale, che noi dobbiamo essere guidati. Per esserlo i medici, gli scienziati, i governi e le istituzioni sportive sono le uniche delegate a parlare, altrimenti si rischierebbe di essere fraintesi. Ognuno ha la sua situazione personale: in questo momento bisogna stare molto sereni e molto calmi, farci guidare e accettare la decisione che verrà presa. In maniera diversa non si può fare, si rischia di andare in certi campi di cui io non ho competenza. A oggi, secondo me, i medici e gli scienziati stanno facendo bene, però fare supposizioni se riprendere o no non abbiamo conoscenza».

PRONTI – Nicola fa sapere che, se la Serie A dovesse riprendere, il mondo del calcio dovrà rispondere presente. «Il mio compito è farmi trovare pronto quando le persone che dovranno decidere lo faranno. Si può ripartire solo quando ci sarà la certezza di fare ogni lavoro in assoluta sicurezza, il resto sono ipotesi che possono essere fuorvianti o non utili alla situazione. Non so cosa succederà, aspetto di sapere cosa deciderà chi ha questa responsabilità. Certo è che per poter tornare a giocare a un certo livello hai bisogno di un periodo di preparazione, ma questo è normale. Fra i nostri compiti c’è anche quello di farci trovare pronti, e lavorare a livello mentale che quando si dirà che tutta Italia può ripartire non vedremo l’ora di farlo. Fino ad allora, secondo me, sono discorsi anche poco utili perché si rischia di mettere il nostro mondo in una situazione antipatica».