VIDEO – Thiago Motta doppietta in Inter-Bologna, ma lo show è di Milito

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 aprile 2010. Contro il Bologna è una facile vittoria segnata dalla doppietta di Thiago Motta, ma la giocata migliore dell’incontro la fa Milito con un assist.



TRIS DI CLASSE – Dieci anni fa l’Inter batteva 3-0 il Bologna nella trentaduesima giornata di Serie A 2009-2010. Sabato di Pasqua che cade in mezzo ai quarti di finale di Champions League contro il CSKA Mosca, ma dopo la sconfitta con la Roma nello scontro diretto di una settimana prima l’Inter non può più permettersi passi falsi, perché i giallorossi sono a -1. Ci vuole mezz’ora per sbloccarla, poi un sinistro angolato dal limite di Thiago Motta supera Emiliano Viviano e mette in discesa la situazione. La conquista dei tre punti è resa ancor più facile al 52′, quando un magnifico assist di Diego Milito con l’esterno serve Mario Balotelli che di destro raddoppia. A cinque minuti dalla fine Thiago Motta duetta con Dejan Stankovic e fa doppietta per mettere al sicuro il risultato. La Roma vince 0-1 a Bari, il Milan passa 2-3 a Cagliari: distanze immutate per l’Inter, rispettivamente a +1 e +3. Di seguito il video di Inter-Bologna dall’account YouTube “torogiacomino”.