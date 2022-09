Nestorovski ci crede: «Inter? Vincere per restare tra le prime 4, che sfida!»

Nestorovski, attaccante dell’Udinese, parlando ai microfoni ufficiali del club è apparso ambizioso e determinato in vista del match contro l’Inter in campionato. Avvio ottimo di stagione dei bianconeri con 13 punti in sei giornate

GRANDE SFIDA − Nestorovski ambizioso in vista dell’Inter: «Domenica contro l’Inter sarà una grande partita tra due squadre che sono in alto in classifica. Se vinciamo saremo ancora tra le prima quattro, dobbiamo ragionare così, dimenticando alla vittoria col Sassuolo. Speriamo di continuare a rendere felici i tifosi, ieri erano tantissimi e ci hanno sostenuto tantissimo anche quando eravamo in svantaggio. Lo stesso alla Dacia Arena contro la Roma, si respirava un bellissimo entusiasmo».