Viktoria Plzen-Inter U19, pagelle: Pelamatti goleador, Carboni una certezza

Viktoria Plzen-Inter di UEFA Youth League termina 0-3 (vedi tabellino). I nerazzurri di Chivu vincono e convincono contro i cechi. Il miglior in campo è Pelamatti, autore di due dei tre gol nerazzurri. Da segnalare poi l’ennesima ottima prova di Valentin Carboni, che si conferma essere il giocatore di maggior talento della rosa nerazzurra. Di seguito le pagelle di Viktoria Plzen-Inter U19

ALESSANDRO CALLIGARIS 6,5 – Non viene mai impegnato particolarmente. Ma quando succede, si fa trovare pronto. Passi in avanti rispetto alla prestazione contro il Bayern Monaco.

Viktoria Plzen-Inter U19, pagelle – DIFESA

MATTIA ZANOTTI 7 – Prestazione buona ma è l’atteggiamento del capitano nerazzurro a sorprendere. Zanotti si dimostra leader. E per novanta minuti invita i suoi compagni a non perdere la concentrazione.

TOMMASO GUERCIO 6 – Gli avversari non si rendono molto pericolosi e lui non fa fatica. Mezzo punto in meno per l’ammonizione, ma la prestazione è buona.

– Dal 74′ FRANCESCO STANTE 6 – Si limita a gestire e controllare le poche sortite offensive degli avversari.

ALESSANDRO FONTANAROSA 6,5 – Dopo tempo, una prestazione convincente da parte del numero 6. Certo, l’avversario non è di grande caratura, ma si comporta bene e non commette sbavature.

ANDREA PELAMATTI 8,5 – Non è così scontato vedere un terzino realizzare ben due gol in una sola partita. Pelamatti ci riesce – primo gol di pregevole fattura – e conduce un’ottima partita. Il migliore.

Viktoria Plzen-Inter U19, pagelle – CENTROCAMPO

SILAS ANDERSEN 7,5 – Lotta in mezzo al campo e regala due assist ai suoi compagni. Prestazione da centrocampista totale.

– Dal 74′ JACOPO MARTINI 6 – Prestazione ordinata senza alcun acuto. Si limita al compitino.

SIMONE BONAVITA 7 – Rispolverato da Chivu dopo tempo, offre una buona prestazione in entrambe le fasi, fungendo da vero e proprio metronomo.

ISSIAKA KAMATE 7 – Si conferma il centrocampista più fisico della rosa. Ma oltre al fisico possiede importanti qualità tecniche. Giocatore di strappi ma anche di serpentine: un valore in più per Chivu.

– Dal 83′ ALEKSANDAR STANKOVIC SV – Poco tempo in campo.

VALENTIN CARBONI 8 – Il numero 10 è l’anima di questa squadra. Segna un gran gol ed è il vero punto di riferimento dell’attacco. I compagni danno palla a lui perché sanno che dai suoi piedi possono sempre nascere dei pericoli.

NIKOLA ILIEV 7 – Ottima partita del numero 11. Non figura nel tabellino per reti o assist, ma è una spina nel fianco costante per la retroguardia dei cechi.

– Dal 64′ ENOCH OWUSU 6 – Entra con molta voglia ma non costruisce molto.

Viktoria Plzen-Inter U19, pagelle – ATTACCO

PIO ESPOSITO 6 – Il numero 9 appare indietro di condizione rispetto ai compagni. Tanti stop sbagliati e poche occasioni create. Può e deve fare di più.

Il voto in panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 7 – La formazione messa in campo premia le sue scelte, soprattutto l’inserimento di Pelamatti, autore del primo e del terzo gol. Nella ripresa si limita a gestire le energie dei suoi con qualche cambio. Squadra che non perde mai la bussola e domina dall’inizio alla fine.