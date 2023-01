Nesti: «L’Inter alterna la ferocia del falco al gracchiare della cornacchia!»

Carlo Nesti analizza il momento dell’Inter così come del Milan. Il giornalista utilizza una metafora piuttosto particolare per indicare la scarsa continuità dei nerazzurri

MILANESI A PICCO − Tramite il proprio profilo Facebook, Carlo Nesti analizza la fine del girone di andata di Inter e Milan. Le sue parole: «Il Milan scivola sempre più in basso sulla scala “a Pioli”, come se la rimonta della Roma (da 0-2 a 2-2) l’avesse sgonfiato, al pari di un canotto bucato. La Lazio, d’accordo, “ei fu siccome Immobile”, ma trova altri Bonaparte in attacco, impugnando il nuovo tridente senza paura della grande assenza. L’Inter alterna la ferocia del falco al gracchiare della cornacchia, battendo Napoli e Milan con le “palle” (gol), e impattando Monza, Verona ed Empoli con le batterie scariche».