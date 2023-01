Giuliani su Milan-Inter Women: «Voglia di riscatto! Loro hanno un’arma»

L’Inter Women, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, si appresta a sfidare il Milan nel derby di campionato. Il portiere rossonero, Laura Giuliani, è intervenuta ai microfoni di DAZN dove ha parlato delle avversarie e dei loro punti di forza RISCATTO –

RISCATTO – L’Inter Women e il Milan sono pronti a sfidarsi in campionato, nel derby in programma sabato alle ore 14.30. Laura Giuliani, numero 1 rossonera, parla della grande voglia di riscatto dopo il 4-0 dell’andata: «Il Derby è la partita che sogni di giocare fin da piccola. Da buona milanese sono sempre stata ansiosa che arrivasse quel momento, ma già giocare a San Siro (con la Juventus, contro il Milan, nell’ottobre 2020, ndr) era stato particolarmente emozionante. Sulla gara che ci attende sabato siamo cariche e di sicuro c’è grande voglia di riscatto dopo la sconfitta dell’andata».

PUNTI DI FORZA – Giuliani svela la sua miglior parata in rossonero: «La parata più bella da quando sono al Milan è arrivata proprio nel derby di ottobre su Ajara. Uno contro uno, nel secondo tempo, lei ha calciato e io d’istinto ho parato. I punti di forza dell’Inter? In questo momento brilla nella fase offensiva e Chawinga è la loro arma più importante: veloce, attacca la profondità, forte fisicamente e punta sempre l’uomo. È la giocatrice perfetta per coach Guarino. Anche Polli sta facendo un ottimo campionato e nella manovra sa come creare spazi per i due esterni. Cito infine Ajara, ma lei la conoscevamo già dalla passata stagione».