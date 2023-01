Cruz, Serie A e B corteggiano il figlio del grande ex dell’Inter: corsa a tre – Sky

Juan Manuel Cruz, il figlio del grande ex attaccante dell’Inter, sarebbe corteggiato da due club di Serie A e uno di B. Di seguito gli aggiornamenti riportati nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

FIGLIO D’ARTE – Ai tifosi nerazzurri farà sicuramente piacere sentire di nuovo il nome di Cruz nel nostro campionato. Non si tratterebbe, però, del grande ex attaccante dell’Inter, “el jardinero”, bensì di suo figlio. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, infatti, Juan Manuel Cruz sarebbe corteggiato da ben due club di Serie A e da uno di B. In testa alla corsa per aggiudicarsi il classe ’99 ci sarebbe il Sassuolo. Ma dietro la porta ci sono anche lo Spezia e la Reggina, che apprezzano le doti del figlio d’arte.