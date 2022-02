Napoli, squadra subito al lavoro per preparare il match contro l’Inter

Napoli-Inter è in programma sabato alle 18. Gli azzurri di Spalletti, reduci dalla vittoria sul campo del Venezia, sono tornati al lavoro questa mattina per preparare la sfida scudetto

REPORT – “Dopo il successo a Venezia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo Sadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio al Penzo hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e lavoro di forza in palestra, sono stati impegnati sul campo 1 con esercitazione tecnica e tiri in porta. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Ounas ha fatto personalizzato in campo”.

Fonte: sscnapoli.it