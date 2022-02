Primavera in casa Skriniar, tutto pronto per la Youth League: data e ora di Zilina-Inter U19

Primavera attesa dall’impegno internazionale, il primo del nuovo anno solare. L’Inter Under-19 di Chivu si giocherà in 90′ si giocherà le sue chance di avanzare in Youth League… a casa Skriniar. Di seguito tutte le informazioni su Zilina-Inter

YOUTH LEAGUE – L’Inter è pronta al suo debutto internazionale in questo 2022 ma non si tratta della Prima Squadra. A giocare in Europa con una settimana di anticipo è l’Inter Under-19 di Cristian Chivu, già in volo direzione Slovacchia. In programma il Play-Off in gara secca valido come spareggio per l’accesso agli Ottavi di Finale di UEFA Youth League in casa dello Zilina, squadra in cui è cresciuto Milan Skriniar (2007-2016) prima dell’arrivo in Italia. La partita Zilina-Inter si giocherà domani – martedì 8 febbraio – a partire dalle ore 16:30 presso lo Stadio “Pod Dubnom” di Zilina. Una partita assolutamente da non perdere per l’Inter U19 di Chivu, frastornata dopo l’ultimo KO nel Campionato Primavera 1 (vedi articolo). I tifosi nerazzurri potranno seguire Zilina-Inter su Inter-News.it con tutti gli aggiornamenti in diretta.