Inter, Lautaro Martinez si è smarrito: l’involuzione non è soltanto nei gol

L’Inter deve ritrovare Lautaro Martinez. L’argentino non è più quello del 2021 e ha dimostrarlo non è soltanto la mancanza del gol. Urge una ripresa repentina

TORO SMARRITO − A.A.A cercasi Lautaro Martinez! Dopo una fine di 2021 con i fiocchi (sei gol in sette partite), il centravanti dell’Inter si è smarrito. Il Toro, in questo 2022, ha fatto registrare solamente una rete in Supercoppa Italiana contro la Juventus e tutta una serie di prestazioni non all’altezza. Il feeling con Edin Dzeko sembra essersi affievolito e lo stesso Toro ha perso di incisività e cattiveria sotto porta. Nonostante le alte aspettative per il Derby, Lautaro Martinez ha deluso. L’argentino è infatti apparso sottotono ma anche poco appariscente. Totalmente diverso a quanto dimostrato durante le doppie sfide con la maglia dell’Argentina (due reti consecutive).

UN ALTRO LAUTARO MARTINEZ

NUMERI − Se l’Inter, nell’ultimo mese, ha faticato a ritrovare la vena realizzativa dei tempi migliori, ciò lo si deve anche ad un Lautaro Martinez poco ispirato. A dimostrarlo non lo sono soltanto i numeri di facciata e ben visibili (come gol e assist) ma anche quelli poco appariscenti ma al contempo decisamente significativi. Oltre al numero zero nella statistica gol e assist, Lautaro Martinez è in crisi anche in termini di tiri totali e contrasti vinti. Iniziando dal primo dato, nelle ultime quattro uscite di Serie A, l’argentino ha tirato complessivamente soltanto sei volte (solo due nello specchio). Cifre nettamente al di sotto del suo normale trend. Nelle ultime tre gare del 2021, aveva infatti tirato complessivamente 10 volte (di cui sei in porta). Non è da meno la statistica relativa ai contrasti vinti e persi. Prendendo sempre in esame le ultime quattro gare giocate, Lautaro Martinez ha vinto solamente tre contrasti perdendone 14. Numeri ribaltati rispetto alle ultime tre del 2021: 10 vinti vs 11 persi. Dunque, quella del Toro è una vera e propria involuzione. Urge una ripresa (e anche immediata!).