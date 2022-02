Compagnoni: «Inter? Da capire se sconfitta col Milan intaccherà certezze»

Maurizio Compagnoni, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta nel derby in Serie A e della lotta scudetto

CORSA – Questa l’analisi di Maurizio Compagnoni: «Prima dell’ultimo turno di campionato davamo l’Inter assolutamente padrona del suo destino. Rimane nettamente la favorita, ma adesso ha due squadre ad un punto (Milan e Napoli, ndr). Certo, ha una partita da recuperare ma bisognerà vedere come i nerazzurri reagiranno al k.o contro il Milan perché per 60 minuti si è vista una grande Inter. Bisognerà vedere se questo 1-2 in 180 secondi andrà ad intaccare certezze o se questa sconfitta verrà metabolizzata in tempi brevi».