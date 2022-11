Napoli inarrestabile: 2-0 all’Empoli e fuga! Pari tra Spezia e Udinese

Il Napoli non si ferma più: abbattuto anche l’Empoli con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Lozano e Zielinski e fuga a +9 sul Milan che sarà però impegnato questa sera sul campo della Cremonese. Pari 1-1 tra Spezia e Udinese nell’altra gara di Serie A delle 18.30.

INARRESTABILI – Non si ferma più il Napoli di Luciano Spalletti che archivia anche la pratica Empoli e si porta a +9 sul Milan impegnato questa sera contro la Cremonese. La resistenza dei toscani dura per circa 70 minuti, quando Osimhen con furbizia si guadagna un generoso rigore. Sul dischetto si presenta Hirving Lozano che sblocca il risultato e porta avanti i partenopei. Ancora protagonista il messicano pochi minuti dopo che costringe Luperto al fallo che gli costa la seconda ammonizione. Con l’Empoli in dieci, per il Napoli è facile gestire e addirittura trovare il raddoppio: poco prima del 90esimo ci pensa Zielinski a trovare il 2-0 e chiudere i giochi.

PAREGGIO – Si decide tutto nel primo tempo nell’altro anticipo di Serie A delle 18.30 tra Spezia e Udinese. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, quando al 33′ Reca sblocca il risultato. Un vantaggio che dura poco però, perché al 43′ Lovric trova il pareggio. Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il gol che consegnerebbe tre importanti punti: l’occasione ce l’ha Walace in pieno recupero con un siluro dalla distanza che si stampa però sulla traversa. Il risultato non cambia: un 1-1 che consegna un punto a testa.