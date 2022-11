Inter, quali le conseguenze dello stop Mondiali? Un nuovo inizio da gennaio

I campionati si stanno per fermare. A giorni i giocatori delle nazionali qualificate per i Mondiali partiranno per il Qatar ed è perciò di tempo di sommari. In ambiente Inter, il clima non è affatto positivo. Quali possono essere le conseguenze di questo stop?

NUOVA ARIA – L’inizio dei Mondiali del Qatar si avvicina sempre di più e tra i club si cominciano a tirare le somme su questa prima parte di stagione. L’Inter non può di certo sorridere visti i risultati: settimo posto in classifica, vetta lontanissima e Scudetto che diventa ormai un miraggio, 19 gol subiti in campionato e 5 sconfitte. L’impresa in Champions League non cancella questi numeri disarmanti, che stanno portando i dirigenti a riflettere sul futuro di questa squadra. I contratti in scadenza sono tanti, le domande sulla portata tecnica e mentale del gruppo sono lecite adesso.

ALTRO CAMPIONAOT – Ma questo stop forzato cosa può portare all’Inter? La speranza è quella di avere tempo per lavorare nuovamente sulla forma fisica, che si è dimostrata molto carente rispetto alle altre squadre affrontate. Oltre a questo, c’è la possibilità di recuperare al 100% gli infortunati, da Darmian e Brozovic fino a Romelu Lukaku. Il belga è in dubbio per i Mondiali: averlo nel ritiro di novembre e dicembre potrebbe essere una buona possibilità per costruire una nuova squadra, per rimetterlo nelle condizioni di determinare in Italia. La sua mancanza ha generato una miriade di problemi, soprattutto a livello fisico per i giocatori utilizzati in ogni partita. La parola chiave per questo mese e mezzo dev’essere solamente “lavorare”. La stagione non è finita, l’inversione di rotta è obbligatoria a partire da ora.