Inter, ritorna Bastoni dal primo minuto. Tante conferme dopo Torino – Sky

Alla vigilia di Inter-Bologna arrivano aggiornamenti da Matteo Barzaghi, inviato Sky, sulla formazione scelta da Simone Inzaghi per questo turno infrasettimanale. Obiettivo non perdere più punti, sia domani che nel weekend contro l’Atalanta.

RITORNA BASTONI – Mancano poco più di 24 ore alla partita tra Inter e Bologna e arrivano le prime indiscrezioni sulla formazione che probabilmente Simone Inzaghi sceglierà. L’obiettivo per queste ultime due partite sarà non perdere ulteriori punti e rispondere dopo l’ennesima sconfitta della stagione. Da Matteo Barzaghi, arrivano nuove notizie sugli undici che giocheranno domani. In difesa tornerà Alessandro Bastoni sulla sinistra, con Acerbi e Skriniar ad accompagnarlo. A centrocampo saranno riconfermati i tre titolarissimi di questi ultimi 50 giorni senza Brozovic. La forma del croato migliora sempre di più ed è molto probabile il suo inserimento a partita in corso. Dimarco e Dumfries dovrebbero partire dal primo minuto, così come Dzeko e Lautaro Martinez. Correa è in ballottaggio con il suo compagno argentino, giocherà sicuramente una delle ultime due partite partendo dal primo minuto. Darmian ha risentito di un problema muscolare, tornerà nel 2023.